Publicado 09/11/2021 11:32

Rio - Viviane Araújo, de 46 anos de idade, abriu uma caixinha de perguntas para falar com os fãs na noite desta segunda-feira. Durante o papo, a rainha de bateria do Salgueiro foi questionada diversas vezes sobre gravidez, mas negou que a família esteja prestes a aumentar.

No mês passado, Vivi e o marido, Guilherme Militão, posaram com as mãos na barriga dela, levantando as suspeitas dos fãs. Agora, a atriz, que esteve recentemente na reprise de Império, explica que pretende ser mãe em breve.

“Eu posso engravidar sim, graças a Deus. Em breve a gente vai ter o nosso bebê. A gente está planejando, a gente está querendo muito”, disse Viviane, depois de ser questionada se teria algum problema de saúde que impossibilitasse a maternidade biológica.



Na sequência, ela falou que tem planos de engravidar, mas que não descarta uma adoção, assim como na novela "Império", na qual sua personagem Naná adotou o jovem Luciano. No Instagram Stories, ela ainda revelou que pesquisa sobre métodos que possam auxiliar na gravidez depois dos 40 anos e planeja buscar ajuda de um especialista.