Murilo Huff posta vídeo com Marília Mendonça - Reprodução Internet

Murilo Huff posta vídeo com Marília MendonçaReprodução Internet

Publicado 09/11/2021 10:43 | Atualizado 09/11/2021 10:46

Rio - Murilo Huff, pai do filho de Marília Mendonça, postou no Instagram alguns momentos que viveu junto com a cantora, que morreu aos 26 anos, no dia 6 de novembro, vítima de um acidente aéreo. Marília e Murilo ficaram juntos por quatro anos, entre idas e vindas. O último término do casal aconteceu em setembro.

fotogaleria

"Existem amores que não foram feitos para serem vividos. Foram feitos para serem guardados na memória e pela lembrança serem sentidos. Às vezes, o destino separa, mas só podemos agradecer o privilégio de termos podido viver o amor assim. E, por mais que doa não ficarmos para sempre com essa pessoa, ainda assim agradecemos a sorte de termos vivido algo verdadeiro como era pra ser. Por mais que seja passageiro nunca vamos esquecer, porque uma gota desse amor muitas vezes é maior e mais intenso que um oceano de outros amores", diz o vídeo, que é narrado pelo influenciador digital e escritor escritor Caciano Kuffel.