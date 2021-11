Maiara compartilha mensagem de Marília Mendonça dias antes da queda de avião - Reprodução/Instagram

Publicado 09/11/2021 08:53 | Atualizado 09/11/2021 09:03

fotogaleria

Marília compartilhou uma frase da jogadora Hortência: "Jogamos com a cabeça e, quando precisamos, com o coração", diz a famosa frase da jogadora de basquete. Na sequência, a aartista fez um paralelo sobre o projeto "Patroas", em parceria com as amigas, Maiara e Maraisa.

"Quando significado isso tem, né? Quis compartilhar com vocês. Vocês perceberam que nada foi em vão e que tudo ficou como a gente imaginava? Sobre a coletiva? Que doideira, né?", disse ela.

"Fiquei pensando o quando a gente se desgastou sobre esse assunto. As inúmeras ligações, reuniões, o stress. Vale a pena ter firmeza nos nossos sonhos. Meninas, o mundo é pequeno demais para nós 3", continuou Marília.

Ao longo desta segunda-feira, Maraisa compartilhou diversos registros ao lado da amiga e disse que elas estavam no momento de maior companheirismo.



Acidente aéreo