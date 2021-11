Melody e Mel Maia - Reprodução

Melody e Mel MaiaReprodução

Publicado 09/11/2021 08:53 | Atualizado 09/11/2021 12:20

São Paulo - MC Melody, de 14 anos, e Mel Maia, de 17 anos, começaram a terça-feira entre os assuntos mais comentados do Twitter. O motivo seria um possível affair entre a funkeira e a atriz da Globo, que foi negado posteriormente por Mel.

Em entrevista ao "Pod da Dri", a cantora foi questionada sobre relacionar-se com mulheres. Em resposta, ela não se intimidou. "Eu sou de boa, inclusive, Mel Maia... estamos aí", disse ela, mandando uma indireta para atriz. "Eu acho que a coleguinha está querendo", replicou a apresentadora, colocando lenha na fogueira.

Em continuidade, Melody explicou. "Mas não sou só eu [que estou querendo]. Quem deu ideia primeiro foi ela. Estamos juntas nessa", comentou, dando a entender que o sentimento na relação é recíproco. Nos momentos seguintes, a MC não negou que as duas trocam mensagens nas redes com frequência.

A apresentadora, então, foi mais específica e quis saber se Melody e Mel Maia já chegaram se relacionar. Neste momento, Bella, irmã da MC, interrompeu e disse. "Já sim e sempre". Impressionada com a revelação, a anfitriã questionou se a funkeira repetiria a "ficada" com a atriz. "Com certeza", pontuou Melody. A respeito de um relacionamento, ela foi mais comedida. "Quem sabe?". Assista ao vídeo.

gente??? Mel Maia e Melody novo shipper? pic.twitter.com/GhIw0cCJxj — (@emidoclero) November 8, 2021

Nas redes sociais, principalmente no Twitter, fãs das duas artistas logo começaram a comentar sobre o assunto. Alguns ficaram surpresos com a revelação pelo fato de ambas serem jovens, com idades de 14 e 17 anos. Outros demonstraram apoiar o affair. Confira reações compartilhadas na plataforma.

A Melody pegou a Mel Maia e eu tô tipo ? Crianças q isso — Senhorita Shelby (@EdielissaO) November 9, 2021

MELODY E MEL MAIA COMO ASSIMMMMMMMM TO SHIPPANO — Laís (@jaguarujaguar) November 9, 2021

como assim a mel maia e a mc melody???? — namu (@sonselarry) November 9, 2021

mel maia e melody, meu Deusss — Lud (@novaixlud) November 9, 2021