Nanda Costa, Lan Lanh, e as gêmeas Kim e Tiê - reprodução do instagram

Publicado 09/11/2021 10:50 | Atualizado 09/11/2021 11:02

Rio - Que fofura! Lan Lanh postou vídeo fofo das filhas gêmeas, Kim e Tiê, que vieram ao mundo no último dia de 19 de outubro, fruto do relacionamento com a atriz Nanda Costa. No vídeo, as pequenas aparecem deitadinhas juntas em um berço.

"Bom dia com as mabaças e o som de 'Terra Batida', novo single de mainha", escreveu a percussionista, que ainda acrescentou a hashtag "amor de mainhas". Nos comentários, famosos e anônimos reagiaram com muitos emojis de coração.

