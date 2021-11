Nanda Costa, Lan Lanh, e as gêmeas Kim e Tiê - reprodução do instagram

Publicado 03/11/2021 14:59 | Atualizado 03/11/2021 15:23

Rio - Nanda Costa explodiu o fofurômetro ao publicar uma foto em família no Instagram, nesta quarta-feira. Na imagem, a atriz aparece com a noiva, Lan Lanh, e as filhas gêmeas Kim e Tiê. As meninas nasceram no último dia 19 através de um parto rápido e tranquilo, realizado no Rio de Janeiro.