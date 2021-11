Carmem ( Julia Lemmertz ) - Globo/João Miguel Júnior

Rio - No embalo das estreias, a Globo se prepara para lançar, ainda este mês, no dia 22, sua nova novela das 19h, ‘Quanto Mais Vida Melhor’. A produção, que tem uma pegada bem carioca e se divide entre Tijuca, Lapa e Barra, mostra o esforço de seus personagens para curtir e aproveitar cada momento da vida. Na contramão desse alto astral, está Carmem, personagem vivida por Julia Lemmertz.

“Ela é uma mulher de muita personalidade, muito determinada a ser sempre bem sucedida em tudo que faz, não admite falhas, é competitiva e tem uma elevada autoestima… Tem um temperamento forte e com isso passa por cima das boas práticas de gentileza, empatia e generosidade”, expõe Julia, sem minimizar os defeitos da personagem.Em meio a tantas características fortes, a atriz ainda revela quais foram suas influências para viver essa mulher de personalidade marcante. “Vieram de vários lugares as inspirações, teve uma pitada de 'O Diabo Veste Prada’, da Meryl Streep, teve um pouco da energia de competição de uma série ótima chamada ‘The Morning Show’, tem um jeito cool de ser de uma atriz que me inspirou o corte de cabelo, a Tilda Swinton e tem um pouco de Cartoon nas brigas da Carmem e da Paula, tipo gato e rato”, brinca Julia.Embates épicosE são nessas brigas de ‘gato e rato’ que nascem as insatisfações de Carmem. Aliás, é justamente na personagem de Paula Terrare, vivida por Giovanna Antonelli, que a empresária concentra toda sua raiva. “Seu foco é arrasar com sua única rival. As duas tem um misto de emoções que varia do ódio ao amor, da competição à parceria. São duas mulheres opostas e complementares, que vão render muitas guerras e alguma trégua”, conta Julia, que explica um pouco do histórico problemático entre as rivais.“As duas são mulheres muito diferentes e, por isso, complementares… Competem porque no fundo acho que uma queria ser como a outra, ter o que a outra tem. A Paula casou com o amor da vida da Carmem, depois ele morreu e Carmem culpa Paula por essa morte. As duas são do ramo dos cosméticos, mas uma com uma linha mais popular e a outra mais sofisticada, mas essa rivalidade vai se espalhando por todos os níveis. E elas se alimentam disso, isso impulsiona elas pra serem melhores”, expõe a atriz.Mesmo assim, Julia defende que essa relação, apesar de tensa, esbarra em aspecto bem humorado, típico de novela das 19h. “É muito louco, é quase amor… É uma dinâmica divertida, até certo ponto. Visto que esse é um trabalho de comédia, a novela é meio uma fábula. Então nada é tão calcado na realidade, nos sentimentos ruins, todos os personagens tem seu lado bom e ruim, são humanos”, pondera.Os homensSe o lado feminino causa desconforto à Carmem, é nas relações com os homens que a empresária se fortalece. De um lado, está sua ligação com o filho Gabriel, vivido por Caio Manhete. Para Julia, é nesse laço que a personagem mostra uma outra vertente.“Ela é uma mãe amorosíssima, extremada até. Acho que todo amor que ela não dá aos outros ela direciona pro filho”, destaca a atriz que fala das relações românticas de Carmem.“Ela teve um grande amor, o Celso (Cândido Damm), que se apaixonou pela Paula e isso deixou ela muito abalada, ainda mais por achar que a Paula é responsável pela morte dele. E com os outros homens ela é quem manda, com o Marcelo (Bruno Cabrerizo) rola uma atração que também tem a ver com a Paula, ele trabalha pra ela, mas faz um jogo duplo, e ela une o útil ao agradável…”, expõe a atriz.