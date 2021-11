Taís Araújo, Seu Jorge e mais famosos prestigiam pré-estreia de 'Pixinguinha'

Rio - A atriz Taís Araújo e o cantor Seu Jorge prestigiaram a pré-estreia de "Pixinguinha - Um Homem Carinhoso", que aconteceu em um cinema do Rio, na noite desta segunda-feira.

A diretora do longa, Denise Saraceni, também compareceu ao evento. Famosos como Klebber Toledo, Tuca Andrada e o autor Silvio de Abreu foram prestigiar os amigos. No filme, Seu Jorge vive o personagem título enquanto Taís Araújo dá vida a Beti, mulher do músico.

"Pixinguinha - Um Homem Carinhoso" estreia nacionalmente na próxima quinta-feira. O longa conta a vida e a obra de Alfredo da Rocha Vianna Junior, o Pixinguinha, um dos maiores artistas da música brasileira e compositor da música "Carinhoso", além de integrar o conjunto Oito Batutas.

