Britney Spears anuncia que está escrevendo livroReprodução/Instagram

Publicado 09/11/2021 09:46

Rio - Após a campanha "Free Britney", a cantora norte-americana conseguir tirar a sua tutela dos comandos de seu pai, Jamie Spears. Agora, ela compartilha pequenas novidades diárias com os fãs no Instagram como tirar foto com um câmera fotográfica real.

"Eu usei uma câmera fotografia real no meu quarto ontem pela primeira vez. Eu a coloquei no suporte, o coloquei um temporizador e consegui isso. É o fio-dental amarelo e Minnie Mouse na minha cama para mim", escreveu a cantora ao compartilhar o registro.



Free Britney e fim da tutela

A campanha "Free Britney" mobilizou fãs ao redor do mundo, incluindo brasileiros, para que a cantora pudesse tomar as rédeas da própria vida. Em 29 de setembro, pai de Britney, Jamie, de 69 anos, foi oficialmente suspenso da tutela de Britney. Ainda assim, Britney ainda é tutelada do contador público John Zabel. Ele ficará responsável pela vida financeira da cantora até o final de 2021.