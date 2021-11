Mel Maia nega ter ficado com Melody - Reprodução Internet

Mel Maia nega ter ficado com MelodyReprodução Internet

Publicado 09/11/2021 12:03 | Atualizado 09/11/2021 12:05

Rio - A atriz Mel Maia, de 17 anos, usou os Stories, do Instagram, para negar que tenha qualquer tipo de relacionamento com a MC Melody, de 14. O nome das artistas amanheceu entre os tópicos mais comentados do Twitter depois que a própria Melody disse ter ficado com Mel em um podcast. Mel, no entanto, negou tudo.

fotogaleria

"Bom dia, gente. Eu acabei de acordar. Ontem não foi um bom dia pra mim, eu tive crise de ansiedade, chorei bastante. Tive que tomar um remédio. Hoje eu acordei melhor, mas acordei com mensagens de repórteres no meu WhatsApp, prints de páginas de fofocas, meus amigos me mandando prints de pessoas comentando sobre a minha suposta ficada com a Melody. Eu não entendi de onde o povo tirou isso até eu entrar nas redes sociais e ver que a Melody comentou em um podcast que nós ficamos", iniciou a atriz.

"Gente, primeiro de tudo: eu e a Melody nunca nem nos conhecemos pessoalmente. A gente não teve essa oportunidade, a gente não conversa muito e nunca foi conversado sobre eu participar de nenhum clipe com ela e com a Luara, até porque eu não participo de clipes. Antes de continuar a esclarecer as coisas, eu não falei com assessoria ainda, eu não falei com a minha mãe, eu não falei com ninguém. Eu só acordei e vi o que me mandaram e estou vindo aqui falar com vocês".

"Continuando. Eu e a Melody a gente não conversa, a gente tem WhatsApp uma da outra, a gente já falou uma vez ou outra sim. E eu vi que só tinha mensagem dela, ligação dela, eu deixei ela no vácuo pra caramba. Mas eu não fiz isso de propósito. Meu Whatsapp é lotado de mensagens, de propostas de trabalho, mensagens de assessoria, da minha família, dos meus amigos, eu não consigo dar conta de todas as mensagens".

A atriz ainda pediu para que as pessoas não irem "jogar hate" nas redes sociais da funkeira. "Eu só vim aqui esclarecer as coisas. Não estou pedindo para vocês irem lá jogar hate, despejar ódio em cima dela e da família dela. Não vou deixar de seguir ela por isso".