Tara Reid fala sobre magreza: ’Isso é quem eu sou’ - Reprodução

Tara Reid fala sobre magreza: ’Isso é quem eu sou’Reprodução

Publicado 09/11/2021 11:38

Rio - Tara Reid, de 46 anos, mais conhecida por seu papel no filme "American Pie", é frequentemente alvo de críticas por conta de seu corpo muito magro. A atriz chocou os internautas, na semana passada, ao postar uma foto de biquíni. Na ocasião, ela se explicou e disse que o ângulo em que as fotos foram tiradas fizeram com que ela parecesse ainda mais magra. Em entrevista ao "Page Six", a atriz contou como enfrenta as críticas e o "bullying" por conta de sua aparência física.

fotogaleria

"Sempre fui magra. Então, essas histórias são meio malucas, porque nada mudou", disse Tara. "Isso é quem sou, isso é o que eu sou, o que aspiro ser. Espero que isso mude a mente dos bullyies", completou a atriz, que garante estar satisfeita com seu corpo e que não vai mudar por conta dos comentários do público.

"Eu passei por isso por tantos anos que, você sabe, às vezes me sinto mal por eles porque se eles são tão miseráveis escrevendo essas coisas em casa, o que eles estão fazendo? Porque isso é negativo. Você sabe, é doloroso. O amor sempre vencerá o ódio. É tão difícil encontrar o amor porque você tem que encontrá-lo em si mesmo primeiro", disse a atriz.