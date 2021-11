DJ Ivis e Xand Avião - reprodução do instagram

DJ Ivis e Xand Avião

Publicado 09/11/2021 11:48

Rio - Nada de novo sob o sol! Amigo de DJ Ivis, Xand Avião voltou a seguir o artista nas redes sociais. Mesmo ciente do caso de violência do DJ contra a ex-mulher, Pamella Holanda, o cantor de forró reatou as relações com o agressor.

Na época em que as imagens, em que o DJ aparece agredindo Pamella, viralizaram na internet, Xand foi à público manifestar seu repúdio e ainda anunciou o fim da parceria entre os dois. O cantor chegou a declara, inclusive, que prestou apoio financeiro a Pamella, informação que foi negada pela influenciadora no mesmo momento.

Mesmo assim, parece que a indignação de Xand não durou muito tempo. Menos de quatro meses após DJ Ivis ir preso, os artistas parecem ter reatado a relação de amizade e profissional.

Relembre o caso

No dia 11 de julho de 2021, Pamella Holanda, então mulher do DJ Ivis, compartilhou nas suas redes sociais uma série de vídeos que mostram o artista a atacando com tapas, socos e chutes. Logo em seguida, o produtor confessou as agressões, mas afirmava que era vítima de uma chantagem.



De acordo com Pamela, os vídeos foram feitos na residência do casal, em vários datas diferentes. As agressões aconteciam na frente das pessoas e até mesmo da filha dos dois, Mel, de nove meses de idade.

No seu Instagram, DJ Ivis também compartilhou vídeos de Pamela tentando agredi-lo e um boletim de ocorrência feito em março deste ano. "Não estou aqui para justificar nada. Estou aqui para mostrar que não aguento mais isso. Muitas pessoas vão me julgar, mas eu não suportava mais isso, eu recebi chantagens, ameaça de morte com a minha filha. Ninguém sabe o que é isso que eu passei", disse o DJ.

Após a divulgação das fortes imagens, no entanto, muitos artistas se mobilizaram e demonstraram apoio a Pamella. Ivis foi desligado da gravadora e teve contratos cancelados com Xand Avião, Zé Felipe, Flay e outros artistas. No dia 14 de julho, DJ Ivis foi preso. Na noite do dia 22 de outubro, por volta das 22h, o artista foi solto após ter liberdade concedida pela Justiça do Ceará.