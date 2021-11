Mel Maia - Reprodução

Mel MaiaReprodução

Publicado 09/11/2021 12:25 | Atualizado 09/11/2021 13:01

Rio - Após MC Melody dizer que viveu um affair com Mel Maia e, na sequência, a atriz negar todas as informações , Mel voltou às redes sociais para explicar, mais uma vez, como se sentiu ao acordar vendo seu nome entre os assuntos mais comentados nas redes sociais.

Na manhã desta terça-feira, a atriz abriu uma live no Instagram que chegou a ter mais de 53 mil pessoas conectadas simultaneamente e desabafou sobre a agonia de acordar com seu nome entre os assuntos mais repercutidos do dia.

"Não estou chateada, não estou bolada, nem nada. Inclusive tá tudo bem. Falei lá nos stories sobre a fofoca. As pessoas já criaram boatos sobre coisas muitos ruins, isso pra mim é o de menos. Eu odeio ver meu nome em site de fofoca. Eu odeio ver meu nome nas trends do Twitter, nunca é algo bom, é sempre coisa ruim. A primeira coisa que eu faço quando acordo é olhar meu celular, porque sempre pode chegar uma fofoca. E as pessoas não vêm até mim para saber se é verdade. Elas simplesmente jogam na internet", começou a atriz.



"Meu nome sempre está aí na mídia. Muitas pessoas falam 'Mel Maia só se envolve em polêmica'. Gente, eu não me envolvo em polêmica, vocês que me envolvem. Eu tô quieta na minha. Detesto ver meu nome em site de fofoca. Eu juro por tudo que eu não entro no Instagram pra fofocar vida de ninguém. Quando se trata de fofoca, olha a quantidade de gente que aparece na minha live. Mel Maia não tem um segundo de paz. Acordei achando que era alguma coisa pior, mas era só a Melody dizendo que ficou comigo", ponderou a jovem, que fez um pedido.

"Tá tudo bem. Mas é aquilo que eu falei nos meus stories, não vão jogar hate na Melody, não vão parar de seguir ela. Não é sobre isso. É só pra dizer que eu detesto fofoquinha. Vocês tão perguntando muito o que eu passo no meu rosto? Eu passo tristeza, raiva, ansiedade, é isso que eu passo no meu rosto", completou Mel.