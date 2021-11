Após acidente que vitimou Marília Mendonça, Simone revela medo de avião - Reprodução

Publicado 09/11/2021 14:34

Rio - Após a morte de Marília Mendonça em acidente de avião na sexta-feira (5), Simone, da dupla com Simaria, comentou que está com medo de voar para shows. Pelo Instagram, Simone respondeu perguntas de fãs e falou sobre o sentimento após a perda da cantora, que era amiga dela.



fotogaleria Ao ser perguntada sobre o medo de viajar de avião, ela disse que tem, mas não "tem outra forma de chegar aos trabalhos se não de avião". "Vai demorar um tempinho para perder um pouco do medo", disse nos stories. Ela também revelou que passou por vários sustos em voos.

Quando perguntada sobre como está se sentindo, Simone disse que está melhor, "mas sem dormir direito ainda". A cantora também comentou que era próxima de Marília, mais que Simaria. "No último show que dividimos o palco, ela cantou comigo, me abraçou muito no camarim, foi tão especial", disse.

A cantora também revelou que não foi ao velório e sepultamento porque as "passagens estavam esgotadas". "Talvez foi melhor assim, fiquei em mim com a imagem da alegria dela do nosso último encontro", comentou.

Um fã sugeriu uma live com Maiara & Maraisa, mas ela negou. "Nesse momento não, é preciso respeitar a dor delas e eu também não faria isso. Quero muito em breve pode viver momentos com elas e dividir o palco juntas", disse.