Ana Paula Renault revela que Perlla dormia com faca escondida em "A Fazenda"Reprodução/Instagram

Publicado 09/11/2021 14:06 | Atualizado 09/11/2021 14:07

Rio - Ana Paula Renault chocou os fãs ao comentar sua participação em "A Fazenda 10" e revelar que se sentia insegura dentro do reality da Record. Em conversa com a ex-colega da confinamento Gabi Prado, a jornalista contou que ela não era a única a desconfiar dos peões e afirmou que a cantora Perlla dormia com uma faca escondida em sua cama.

“A gente tinha que aguentar aquelas pessoas, que era um bando de subcelebridades desesperadas para voltar a fama de novo, dispostas a tudo por R$1,5 milhão e para se destacar. Até o engajamento pelo lado negativo [eles queriam], então eu me sentia muito insegura”, confessou a ex-BBB em entrevista ao podcast "PodDarPrado".

Ao comentar o clima pesado dentro da sede do reality rural, Ana Paula ainda acrescentou: “Você [Gabi Prado] estava lá e não vai me deixar mentir. A Perlla tinha tanto pavor de dormir naquele quarto que ela chegou a esconder uma faca debaixo do colchão e isso ninguém sabe. Esse fato de a Perlla sentir insegurança física nunca foi mostrado”, declarou a jornalista, que deixou o "Fofocalizando", do SBT, recentemente.