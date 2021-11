Cantora foi internada em hospital da Zona Norte do Rio de Janeiro - Reprodução

Cantora foi internada em hospital da Zona Norte do Rio de JaneiroReprodução

Publicado 09/11/2021 18:05

Rio - Valesca Popozuda foi internada no último domingo (07) para tratamento de uma pneumonia bacteriana. A cantora deu entrada no Hospital Norte D'Or apresentando queixa de dores no peito e dificuldade para respirar.

fotogaleria Pelo Twitter, a cantora tranquilizou os fãs sobre seu quadro clínico. "Amores, eu estou internada, NÃO É COVID é pneumonia mesmo, porém, graças a Deus, sintomas leves e tosse, a equipe médica super atenciosa e estou tomando medicamento intravenoso que é mais rápido mesmo. Mas estou bem e obrigada pelas orações."

Por meio de nota divulgada no Instagram da cantora, a assessoria confirmou a hospitalização e informou que a Valesca deve receber alta logo. "O escritório 'Valesca Produções', informa que a cantora Valesca Popozuda está internada, no Hospital Norte D'Or do Rio de janeiro, com pneumonia bacteriana. A artista chegou a fazer o teste de Covid-19 e o resultado deu negativo. A internação aconteceu para o melhor acompanhamento e breve recuperação da paciente. Valesca apresenta um quadro estável e boa resposta ao tratamento clínico, com breve previsão de alta. O escritório agradece o carinho de todos."