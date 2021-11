Melody e Mel Maia - Reprodução

Publicado 09/11/2021

Rio - Nome mais falado desta terça-feira, MC Melody finalmente apareceu nos stories de seu Instagram para explicar a treta que ela mesma criou. Após afirmar que vivia um affair com a Mel Maia e ser desmentida pela atriz , a a cantora resolveu dizer que tudo não passava de uma brincadeira.

"Era brincadeira, realmente. Vocês sabem que eu gosto de fazer vlogs, trollagens, tudo de namorico, porque os meus fãs adoram e vivem pedindo para eu fazer. E eu não sei se ela interpretou errado, se ela não gostou muito como foi exposto tudo isso, mas não tem problema. Eu não quero treta com ninguém. Eu não estou chateada e não quero guerra com ninguém. Tô de paz com ela. Se ela quiser falar comigo, eu tô aqui. Se ela não quiser, também tá tranquilo", disse Melody em relação à repercussão.