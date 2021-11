Marília Mendonça e Matheuzinho - Reprodução

Publicado 09/11/2021 18:38

Rio - Poucas semanas antes de sua morte, Marília Mendonça tinha começado um relacionamento com o cantor Matheuzinho. Por conta da repercussão da morte da sertaneja, o artista vem sendo bombardeado nas suas redes sociais. Chateado com toda a movimentação, Matheuzinho pediu para que os internautas parassem de atacá-lo e respeitassem seu silêncio.

"Por favor, parem de me atacar! Eu não aguento mais ler comentários comparando minha dor com a de outras pessoas.. todos estão sofrendo muito! Não falem o que vocês não sabem por favor. Isso pode magoar muita gente! Eu sigo em silêncio.. só respeitem! Não vou falar com ninguém, não vou dar entrevista a ninguém e sigo aqui com meu luto e minha dor. Por favor respeitem isso! Que Deus conforte o coração de todos vocês", escreveu no Twitter o músico.

No dia da morte de Marília, no entanto, Matheuzinho chegou a se manifestar publicamente e fez uma declaração emocionante à amada nas redes sociais. "Marilia meu amor, estou com meu coração devastado, sem chão, nem sei se consigo escrever aqui tudo o que estou sentindo. Dói demais Hoje de manhã quando te deixei na academia, nos despedimos e prometemos nos ver domingo, conversamos tanto essa madrugada né Fifi? Falamos sobre tudo!! Vivemos momentos lindos e felizes! Você foi uma filha exemplar, uma mãe dedicada, uma pessoa que sempre quis ajudar a todos que a rodeavam, uma profissional determinada e sem dúvida uma mulher maravilhosa que tive o privilégio de tê-la ao meu lado e pude dividir momentos incríveis, mesmo que por pouco tempo. A dor que sinto agora é imensa e inexplicável. Fica a saudade eterna que invadiu o meu coração sem data pra sair. Marilia, descanse em paz", disse o músico.

