Fátima Bernardes celebra retirada de tipoia após cirurgia no ombroReprodução/Instagram

Publicado 09/11/2021 18:39

Rio - Fátima Bernardes compartilhou uma boa notícia com seus seguidores nesta terça-feira (9). Quase um mês após realizar uma cirurgia no ombro direito, a apresentadora do "Encontro" foi liberada para remover a tipoia que utilizava no braço até então. A jornalista publicou um vídeo no Instagram em que explica sua situação e adiantou que, agora, seu foco será a fisioterapia para se recuperar totalmente.

"Hoje minha cirugia tá completando 28 dias e fiz uma revisão com meu médico, e a boa notícia é que vou poder tirar essa tipoia que me acompanhou todo esse período, dia e noite", começou a apresentadora. "Eu só tirava para tomar banho e fazer alguns exercícios. A partir de hoje, a tarefa é ficar sem ela, poder aos poucos ir liberando o movimento natural do braço", contou.



Em seguida, Fátima abriu o jogo sobre as limitações que ainda terá que enfrentar, mesmo sem o acessório: "Difícil é retirar a tipoia e achar que o braço vai estar normal, mas não. Ele não obedece. Ele dobra até bem, mas se tiver que levantar, não vai de jeito nenhum. Então os exercícios a partir de agora serão para isso. Posso ficar com ele paradinho, no máximo pegar um copo de água, não posso dirigir, deitar ou fazer força sobre ele. Tudo com muita calma para que a recuperação seja a melhor possível", afirmou.

"Estou ansiosa pela primeira noite sem a tipoia. Acho que vai ser diferente. Vou apoiar o travesseiro e começar uma nova etapa. Foi um dia importante, achei que talvez já seria liberada para tudo, mas não. Tem uma série de coisas que ainda não dá para fazer. Mas, devagar, a gente vai chegar aos 100%, que é o que eu quero", encerrou a ex-âncora do "Jornal Nacional".

Não demorou para os internautas encherem a postagem de comentários desejando uma boa recuperação para a apresentadora. "Fica logo boa! Saúde para você", escreveu uma seguidora. "Não é fácil, mas logo você está inteirinha", completou outra admiradora.

Em outubro, Túlio Gadêlha, namorado de Fátima, usou as redes sociais para anunciar que a apresentadora ficaria de fora do "Encontro" por algum tempo após descobrir o rompimento de um tendão, o que motivou a realização da cirurgia. "A cirurgia é para colocar o tendão no lugar e poder retornar a praticar atividades físicas, sem dor. A recuperação é a parte mais difícil. Nesse período, ela estará de licença médica", contou na ocasião.

