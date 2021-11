Murilo Huff chora ao falar de Marília Mendonça em entrevista ao ’Fantástico’ - Reprodução

Publicado 08/11/2021 07:57 | Atualizado 08/11/2021 08:13

Rio - Murillo Huff, de 26 anos, ex-namorado de Marília Mendonça e pai do filho da cantora, Leo, de 1 ano e 10 meses, falou sobre a morte da artista em entrevista ao "Fantástico" neste domingo. Marília morreu na última sexta-feira, vítima de um acidente aéreo, e foi sepultada no sábado, em Goiania.

"Às vezes, é muito estranho. Eu não sei explicar. A gente tem uns lapsos que parece que está tudo ok. Aí, lembra alguma coisa e é muito confuso. Foi muito de surpresa", lamentou o cantor, que revelou que atualmente o filho dos dois está na casa da mãe de Marília e que o fato de ele ser muito pequeno é um alívio por não sentir a dor da perda da artista como tem sido com os familiares, amigos e fãs.

"O Léo está bem, graças a Deus. Agora, ele está com a mãe dela. Graças a Deus, ele é muito pequenininho e não entende. Eu sei que vai chegar o momento que ele vai sentir falta dela, mas essa dor que a gente está sentindo ele não vai sentir. Ele vai sentir saudade, mas essa dor, graças a deus, ele é pequenino para entender".

Murilo revelou que Marília mandou uma mensagem para ele antes do acidente de avião. O cantor encara essa mensagem como uma despedida. "A gente faz muito pouco tempo que não estava junto, mas a relação foi muito boa. Todas às vezes que a gente teve algum tipo de atrito, vamos dizer que a gente precisou se afastar como casal, mas sempre nos respeitamos demais. Nunca paramos de nos falar, principalmente, depois do Léo. Eu sempre respeitei ela muito como mãe e ela me respeitou muito como pai também, acima de qualquer coisa. A última mensagem que ela mandou pra mim, ironicamente, foi no dia que aconteceu [o acidente]. Ele estava indo pra casa da minha mãe e ela mandou mensagem pedindo pra cuidar dele, ficar de olho, porque ele tinha tomado vacina. Parece que ela estava despedindo porque falar, justamente, isso no dia que aconteceu", relembrou.

Marília Mendonça e Murillo Huff ficaram juntos por quatro anos. Eles se separaram em setembro deste ano. "Era incrível. Era muito apaixonada nele. O Léo aconteceu na nossa vida de uma forma muito repentina, mas a gente recebeu muito bem e ela sempre foi incrível demais. Muito mãezona, filhona e namoradona. Ela era incrível e me jogava lá em cima, sempre", disse o cantor, que também revelou que a música foi a responsável pelo encontro entre eles.

"A gente se conheceu com ela gravando uma canção minha, que é 'Transplante'. Aí, eu mandei um direct pra ela quando ela foi fazer um show aqui em Anápolis, cidade aqui perto de Goiânia, querendo ver a galera cantando a música, ela estava bem e num momento bom. Ela foi super receptiva comigo, me recebeu no camarim e assistiu ao show".

O cantor disse que o fim do namoro entre eles aconteceu por um motivo "besta" e até disse que talvez tenha sido um sinal do destino para que ele não estivesse no voo que matou Marília e mais quatro pessoas. "Mais ou menos uns dois meses que a gente não tava mais juntos... Assim, foi por uma coisa tão idiota, sabe? Foi por um motivo tão besta. Hoje, analisando tudo o que aconteceu, se a gente estivesse junto, eu estaria com ela dentro do avião, porque eu não tinha show nesse final de semana. Ela estava voltando aos shows, na melhor fase da vida dela e super feliz com os projetos dela. Com certeza, eu estaria acompanhando ela".

Murilo também relembrou o começo do relacionamento. "Namorar mesmo, com pedido, foi depois de um ano e meio. Mas, assim, meio que já era um namoro sem falar. Ela ficava comigo e eu ficava com ela. Era conexão forte. A gente estava nessa ficando e tal e ela brigou comigo porque eu não pedia em namoro. Aí, a gente ficou afastado algumas semanas, acho que umas duas, e não aguentei. Fui atrás, pedi em namoro e a gente oficializou. Eu sempre tive medo muito grande das pessoas pensarem que eu estaria com ela por interesse ou qualquer coisa do tipo, pela minha profissão ser a mesma que a dela."

O cantora também contou que considerava a ex-namorada um "gênio". "Era intensa demais, muito intensa e amava demais. Amava muito tudo. Ela é um gênio. Primeira composição com 12 anos. Então, sempre foi muito a frente do tempo dela. Onde ela botava a mão, mudava a vida de todo mundo. Não digo financeiramente, mas com uma palavra, um conselho ou um empurrãozinho. Mudava a vida de todo mundo".

Ele também falou sobre o desafio de criar o filho do casal, agora sem a mãe. "Não vai ser fácil, né, mas tem que ser forte e não tem outro jeito. Vou fazer questão de falar pra ele que ela era querida pelo Brasil inteiro, o tanto que ela era uma mãe excepcional, filha excecional, mulher excecional. É um pedacinho dela que ficou aqui".