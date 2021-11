Raissa Barbosa e João Guilherme - Reprodução

Publicado 10/11/2021 11:41 | Atualizado 10/11/2021 11:56

Rio - João Guilherme não para! Desde que terminou o namoro com Jade Picon, em agosto deste ano, o ator de 19 anos tem ostentado uma vida sentimental bem movimentada. Algumas semanas após o término, João ficou com Duda Reis, Maju Mazalli, Vanessa Lopes e, agora, parece que também viveu um affair com a ex-A Fazenda Raissa Barbosa, de 30 anos.

A informação, que foi revelada pela ex-Miss Bumbum em entrevista para Matheus Mazzafera, ganhou detalhes contados por Zé Felipe, irmão mais de velho de João Guilherme, no Podcats. "Eles foram embora da festa da WePink juntos. Foi dentro do carro, eu acho", revelou Zé Felipe, que já é conhecido como fofoqueiro nas redes sociais.