Ex-BBB Thais BrazReprodução

Publicado 10/11/2021 11:27

Rio - A ex-BBB Thais Braz usou o Instagram Stories para comparar fotos suas de 2017 e 2021, depois de ter realizado alguns preenchimentos labiais. Ela decidiu atender o pedido de uma seguidora que pediu para ver a boca da influenciadora antes e depois dos procedimentos estéticos.

"Antes e depois dos lábios", escreveu o seguidor na caixinha de perguntas da influenciadora, que postou uma foto sem preenchimento labial e outra com.

Focada no trabalho

Recentemente, a ex- BBB anunciou o término com Lucca Dias. O anúncio foi feito pelo Instagram. "Para as minhas conchinhas que me perguntaram muito nesses últimos dias, sim, estou solteira, optamos por terminar o relacionamento. Está sendo um ano de muitas mudanças e renovações na minha vida. Estou focada no meu trabalho", contou ela.