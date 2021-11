Natasha Dantas escolheu um vestido assinado pela estilista Maria Mendes para seu segundo casamento com William Bonner - Georgeana Godinho / Reprodução Instagram

Natasha Dantas escolheu um vestido assinado pela estilista Maria Mendes para seu segundo casamento com William BonnerGeorgeana Godinho / Reprodução Instagram

Publicado 10/11/2021 13:00

Rio - A fisioterapeuta Natasha Dantas compartilhou fotos inéditas do casamento com o jornalista William Bonner. A cerimônia simples, que foi realizada há exatos três anos, reuniu os amigos mais chegados do casal.

"10/11/18. Há 3 anos. Mais um dia pra chamar de nosso", escreveu a fisioterapeuta no Instagram. Nas fotos, é possível ver a fisioterapeuta em diferentes momentos: se preparando em um hotel de frente para a orla da Zona Sul carioca, vestida com o vestido de casamento e sendo beijada na bochecha pelo âncora do "Jornal Nacional".