Mara Maravilha e Xuxa Meneghel - Reprodução

Mara Maravilha e Xuxa Meneghel Reprodução

Publicado 10/11/2021 13:54

Rio - Xuxa Meneghel usou suas redes sociais, nesta terça-feira (9), para se posicionar após receber ataques de Mara Maravilha . Na última segunda-feira, a cantora participou do "Programa do Ratinho", no SBT, e trocou a letra da canção "Ilariê", sucesso da rainha dos baixinhos nos anos 1980, usando o termo "débil mental", que é considerando ofensivo para pessoas com deficiências mentais.

fotogaleria

"Quando eu ouvi isso, me coloquei no lugar de uma pessoa com necessidades especiais. E te juro que fiquei triste", comentou Xuxa em uma postagem no Instagram. "Como uma pessoa que trabalhou para criança fala isso? Por mim, ok. Só me dá mais pena dela. Mas pelas crianças e pessoas com um grau de intelecto que estão 'nessa expressão'. É simplesmente feio", criticou.

Em seguida, a mãe de Sasha ainda pediu desculpas pela atitude de Mara às pessoas que podem ter se sentido ofendidas pelo termo de teor capacitista. "Desculpem a todos com alguma necessidade especial. Nem todas as ex-apresentadoras são assim. O que ela quer é espaço, não dê a ela", finalizou ela, lembrando do período em que a cantora apresentou o programa infantil "Show Maravilha", de 1987 a 1994, no SBT.

Na última segunda-feira, Mara Maravilha participou do "Dez ou Mil", do "Programa do Ratinho", e fez uma paródia de uma canção infantil de Xuxa. "Chefe, o senhor pediu para eu cantar 'Ilariê'. E eu tenho a minha versão de ilariê", começou a artista em interação com o apresentador da atração. "Presta atenção na letra: 'Tá na hora, tá na hora, da lavagem cerebral. Eu ganhei um disco da Xuxa, eu virei um débil mental. Ilari, ilari, ilariê, ô, ô, ô'", cantou.