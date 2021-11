Anitta anuncia novo single Envolver - Marco Ovando

Publicado 09/11/2021 21:00

Rio - Anitta lança neste dia 11 (quinta-feira), em todas as plataformas digitais, a música em espanhol "Envolver", junto com videoclipe, às 22h. Assim como o nome já sugere, o single traz uma letra sedutora ao som urbano do reggaeton.

A novidade não para por aí. A cantora vem com tudo em um clipe pra lá de sensual em seu canal no YouTube. Mas ela não está sozinha. Anitta divide uma sala de dança com um dançarino em cenas 'calientes'! "Essa música estava guardadinha e resolvi lançar com foco no mercado latino, mas tenho certeza que todos vão curtir! O ritmo é bem envolvente e o clipe tá babado!", comenta Anitta.

Confira: