Foto: Fernanda Calfat

Publicado 09/11/2021 20:03 | Atualizado 09/11/2021 20:05

Emilia Pedersen lançou nesta terça-feira (9) "Hit Me Again", acompanhado de um vídeo que foi inteiramente gravado em Nova York, nos Estados Unidos, e cuja direção-geral está sob sua responsabilidade. O trabalho chegou às plataformas de streaming poucos dias após a divulgação de "Why", que ganhou um audiovisual com a temática de Halloween.



Antes, porém, a artista de dezenove anos fez contagem regressiva e ainda brincou com a ansiedade em suas redes sociais. "Espero que as pessoas gostem da música e se identifiquem com ela. Eu estou muito feliz em poder lançar esse novo projeto. Foi feito com muito carinho e amor", começou dizendo.



Depois, ao detalhar suas inspirações, explicou que a escolha de um yacht club contribuiu para deixar o ar mais romântico: "Esse vídeo foi feito em um lugar lindo e que tem um monte de barco. Fiz questão de explorar cada cantinho dos cenários. E, para compor o clima, priorizei looks apaixonantes, como saia e vestidos esvoaçantes, e cabelos com vários detalhes e tranças diferentes".



Pedersen, que também é atriz e pode ser vista no recém-lançado longa-metragem "Diários de Intercâmbio", da Netflix, contou que gosta de usar os seus dons e talentos e de inventar coisas novas o tempo todo, bem como criar situações distintas com que os fãs consigam se conectar. "Essa letra, por exemplo, que não é autoral, traz versos com os quais todo casal consegue se identificar", pontuou.