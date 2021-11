Luciano Vianna e Eduardo Albuquerque - Foto: reprodução instagram

Luciano Vianna e Eduardo AlbuquerqueFoto: reprodução instagram

Publicado 07/11/2021 12:10

Em live comemorativa de 30 anos de carreira do ator Eduardo Albuquerque do colunista Marcos Michalak, um encontro inesperado: Luciano Vianna foi o ator que mais trabalhou com Eduardo e os dois relembram momentos em que atuaram juntos na novela 'Vira Lata'.

Ao todo, foram quatro novelas, sendo nove que Dudu trabalhou: Pátria minha, Vira Lata, Zazá e Era Uma Vez.



"Gravávamos na Restinga da Marambaia. Vira Lata uma novela maravilhosa, em clima, época muito divertida, núcleo muito unido dentro e fora da novela."

disse Luciano.



Na novela Vira Lata (1996), Eduardo interpretou TADEU EVANGELISTA OLGA JUNIOR, O TOQUINHO. Filho de Pietra (Vanessa Lóes). No enredo, existiam dúvidas de que o personagem seria mesmo filho de Toco (Tuca Andrada), com quem Pietra casou grávida. Vivo e esperto, ele investigava os possíveis pais, detestando Lênin (Humberto Martins) e Fidel (Marcello Novaes), os candidados mais prováveis. Metido, superprotegido pela mãe por ter uma saúde frágil, adora provocar o tio, Ângelo (Mário Gomes), mas no fundo se sentia solitário junto à família.



Confira a live e o papo completo aqui: