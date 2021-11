Enzo Diniz - Foto: divulgação

Enzo DinizFoto: divulgação

Publicado 02/11/2021 12:47

Enzo Diniz, ator mirim de 10 anos, o menino Tonico, da Novela dos Nos Tempos do Imperador, se caracterizou de Vampiro, nosso Vampirinho Brasileiro em comemoração ao Halloween.

O Halloween é uma tradicional festa norte-americana que se popularizou por diversos lugares do mundo. Conhecido também como “O Dia das Bruxas”, é uma data em que as pessoas usam suas criatividades para se fantasiarem e comemorarem com muitas brincadeiras e principalmente doces.



Os atores mirins não perdem a oportunidade de celebrar o dia com a família e apostam em fantasias surpreendentes. Os pequenos entram a fundo nos personagens, que variam em bruxas, abóboras, caveiras e até mesmo super-heróis. Nosso ator foi o vampirinho desse Halloween.