Henri Castelli, Silvio Toledo e Paola RodriguesFoto: divulgação

Publicado 28/10/2021 20:05 | Atualizado 28/10/2021 20:08

O novo filme nacional da STAIRS Filmes, Operação Borboleta, finalizou as gravações na Paraíba. As gravações aconteceram nas cidades de Bananeiras e Borborema. A produção tem no elenco: Henri Castelli, Alexandre Borges, Thati Manzan, Paola Rodrigues,

Oscar Magrini, Márcio Tadeu, Fábio Campos, Beto Quirino, Fernando Teixeira, Zezita Matos, Paulo Cintura, Raquel Rolim, Magna Fontes, Gabriel Ponciano Goreth Leitão, Anne Marques, dentre outras estrelas do cinema paraibano.



A direção é de Silvio Toledo, que também é proprietário da STAIRS Filmes.