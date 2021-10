- Foto: reprodução

Publicado 27/10/2021 21:09 | Atualizado 27/10/2021 23:12

Integrante do elenco da quinta edição do reality "Power Couple Brasil, Deborah Albuquerque celebrou o recebimento de um carro 0 Km. O presentão conquistado no reality finalmente chegou, o que foi motivo de festa para a modelo, vice-campeã da atração deste ano.

"Através do nosso esforço e da legião de fãs que formam o TeamFenix, conseguimos chegar na final e ganhar esse carro 0km. Nós vendemos e compramos um Porshe. Tenho muita gratidão a Record TV, ao Power Couple e a família Fênix.", disse Deborah.

Vale lembrar que a apresentadora começou a carreira no grupo de funk "As Ronaldinhas". Ela também foi assistente de palco do humorístico "Legendários", da Record. Longe da TV, Deborah passou a investir nas redes sociais, compartilhando treinos e dicas de alimentação. Em 2021, integrou o elenco da quinta temporada de "Power Couple Brasil" ao lado do marido, o médico Bruno Salomão, casados desde 2015, e pais de Bella, nascida no mesmo ano.