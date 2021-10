. - Foto: reprodução

Celso Portiolli resolveu abrir o baú de revelações para Mara Maravilha durante entrevista na atração veiculada pelas plataformas digitais do SBT. Cada vez mais segura na condução do programa, Mara mostrou seu lado Marília Gabriela e conseguiu arrancar de Portiolli declarações exclusivas sobre diferentes momentos dele na TV. Uma delas foi quando gravou o piloto do programa "Qual é a Música", no qual acreditava que iria apresentar, mas teve uma surpresa.



"O Silvio me chamava e eu falava: 'Que programa lindo, maravilhoso'. E aí ele (Sílvio) falou: 'mas você não vai apresentar, quem vai apresentar sou eu'. Na verdade, ele fez bem. Vendo as reprises, ninguém consegue fazer igual o Silvio Santos. Não tem pra ninguém.", recordou Celso.



