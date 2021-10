Luiza Curvo/Aninha (Sonho Meu) - Foto: reprodução

Publicado 21/10/2021 21:33 | Atualizado 21/10/2021 21:36

Luíza Curvo estreou um 'teatrofilme' chamado: 'Gaivota', nova linguagem que surgiu na pandemia, que une a potência do texto cênico e com a possibilidade de câmeras, a peça pode ser vista online, e está no ar na reapresentaçção da novela Sonho Meu.

Foi realizada uma live com Marcos Michalak em seu perfil do instagram e Luiza revelou bastidores de cenas de Sonho Meu: " Uma cena onde o orfanato pega fogo foi muito emocionante, eu me assustei e chorei muito de verdade". destacou Luiza sobre essa cena do incêndio.

Luiza também revela que tomavam uma sopa e era deliciosa nas gravações do orfanato, mas tinham que fingir que era ruim. Luiza destacou sobre o trabalho do ator: "A vida de ator é coletiva, nenhum ator é solitário por aí. A gente não existe sem o outro. A gente precisa do outro pra interagir e do público".

Assista a live completa: