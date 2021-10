Carmen Caroline - Foto: reprodução

Carmen CarolineFoto: reprodução

Publicado 14/10/2021 17:15 | Atualizado 14/10/2021 17:16

Carmen Caroline era criança quando interpretou a pequena Ximena na novela "Sonho Meu", em reprise no canal Viva. Agora, anos depois, ela revê com saudades as cenas da trama, embora hoje tenha uma vida ligada a advocacia.



"Eu realizei muitos sonhos de infância. Eu sou privilegiada. Tive o prazer de trabalhar com Elias Gleiser nessa novela, disse Carmen, durante Live realizada com Marcos Michalak.



No bate papo, ela também lembrou de diferentes momentos na carreira, como

da emoção de gravar o último capítulo da novela com Xuxa, além de relembrar que seu primeiro trabalho

foi ao lado de Chico Anísio. Veja mais no link abaixo: