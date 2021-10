Jackeline Petkovic e Mara Maravilha - Foto: reprodução

Jackeline Petkovic e Mara MaravilhaFoto: reprodução

Publicado 08/10/2021 20:29 | Atualizado 08/10/2021 21:06

Jackeline Petkovic foi a convidada do podcast "Programa Maravilha", exibido nas plataformas digitais do SBT. Ela contou momentos marcantes da carreira na emissora, onde foi apresentadora do ‘Fantasia’ de 1997 a 1998 e do ‘Bom Dia & Companhia’ de 1998 a 2003, onde teve sucesso de audiência.

"Foi maravilhoso trabalhar com 90 meninas no Fantasia. Essa época era diferente, tinha uma magia muito grande. Algumas das meninas a gente não esquece tanto é que hoje tem 21 grupos de whatsapp do Fantasia.", contou Jack.

Sobre trabalhar com o público infantil, a loirinha lembrou que durante a infância os programas que mais assista era da Mara e Xuxa. Na entrevista, Mara

trouxe os bonecos e companheiros de palcos que marcaram o ‘Bom Dia & Cia’ na época de Jacky. Para conferir mais do bate-papo, veja no link abaixo.

O "Programa da Maravilha" vai ao ar às quintas-feiras, 20h, nas plataformas digitais do SBT.