Breno Morais (Ezaú), Bruna Perdigão (Lia) e Guel Villela (Quemuel)Foto: reprodução

Publicado 01/10/2021 00:19 | Atualizado 01/10/2021 00:19

Recentemente, Guel Villela, Bruna Perdigão e Breno Morais, os 3 atores teens que se destacaram na novela Gênesis, estiveram o primeiro encontro presencial no Rio, do curso online, que fazem na Five School Of Arts, com o Ator, Diretor e Preparador de elenco infantil, Marcelo Cavalcanti.

Os três viveram, Quemuel, Lia e Ezaú, respectivamente, onde cada um em sua fase, encantaram os telespectadores da obra bíblica da Record da TV, que chega ao fim de sua história.

Bruna e Breno, fizeram o seu debut, em Gênesis. E, assim como Guel, conseguiram mostrar que talento, vem com grande dedicação e muito estudo.

Por conta da pandemia, eles estavam tendo aulas on-line, e aproveitaram para matar a saudade que estavam um do outro. Mas também, foi dia de gravação e avaliação com a presença e olhas especial da CEo da Five Group Dilsa Rodrigues, que não abre mãos de acompanhar a evolução de seus artistas, com as melhores dicas e olha atento aos mínimos detalhes.

Agora, é aguardar as novidades na promissora carreira de cada um deles! Sucesso meninos!