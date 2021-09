Jenipapo - A Fronteira da Independência - Foto: Chico Rasta

Publicado 29/09/2021 21:51

O ator Vandré Silveira finalizou as filmagens da série ‘Jenipapo – A Fronteira da independência’, que vai ser exibida na Amazon em 2022. O artista ficou três meses no Piauí, onde gravou a produção. Ele não esconde a emoção pois neste ano celebra 20 anos dedicados as artes com um presente especial: Vai interpretar uma figura história e também seu primeiro protagonista na TV, o fazendeiro Simplício Dias da Silva.



"Ser artista sempre foi resistência. Neste momento de pandemia foi uma benção estar no Piauí gravando uma série tão original. E que possamos reconhecer a importância e a diversidade do nosso Brasil. Esta é a primeira grande produção audiovisual piauiense que aborda a batalha do Jenipapo, me sinto muito honrado. Viva a cultura piauiense!", ressalta Silveira, que neste ano completou 40 anos de idade.