No elenco: Henry Castelli, Oscar Magrini, Alexandre Borges, Paola Rodrigues, Fábio Campos, Raquel Rolim e Gabriel Ponciano - Foto: reprodução

No elenco: Henry Castelli, Oscar Magrini, Alexandre Borges, Paola Rodrigues, Fábio Campos, Raquel Rolim e Gabriel PoncianoFoto: reprodução

Publicado 26/09/2021 16:54 | Atualizado 26/09/2021 22:07

Operação Borboleta é o novo longa-metragem, um suspense policial que conta com a presença de um

elenco nacional de tirar o fôlego: Henry Castelli, Alexandre Borges, Thati Manzan, Paola Rodrigues,

Oscar Magrini, Márcio Tadeu, Fábio Campos, Beto Quirino, Fernando Teixeira, Zezita Matos, Paulo Cintura, Raquel Rolim, Gabriel Ponciano Goreth Leitão, dentre outras estrelas do cinema paraibano.

fotogaleria

"O filme será rodado em Bananeiras e Borborema-PB na segunda quinzena de Outubro de 2021 em

tempo recorde, sem perda da qualidade, dado o novo protocolo de gravação que se estabeleceu por

conta da epidemia. A STAIRS Filmes já produziu 6 longas e durante a pandemia trabalha em mais 3 projetos. Até o final de 2022 terá de 9 a 10 projetos de longa-metragem realizados em sua carteira", explica o diretor Silvio Toledo.

Conheça a história



Hélio, um investigador da polícia afastado após a morte de sua esposa e filho, se vê obrigado a voltar a

ativa após um assassino em série de uma cidade do interior, mandar uma carta exigindo que ele seja o

investigador do caso. Hélio então começa a investigar o caso, com ajuda de Dilson e Sara, uma

investigadora local. Os três investigadores juntos conseguem avançar cada vez mais, enquanto Hélio

começa a ter visões de uma mulher e um menino. Hélio e Sara desenvolvem um relacionamento afetivo.

Sobre a produtora

A STAIRS Filmes é uma produtora indie de filmes cinematográficos e jogos digitais. Fundada por Sílvio Toledo em 2008, atualmente gerenciada por Natali Braga e sediada em Campina Grande PB. Veja mais no link abaixo:





Veja abaixo a entrevista via instagram:



Mais sobre o filme



Direção: Silvio Toledo

Produtora executiva: Natali Toledo

Produtora de Base: Raquel Rolim

Figurinista: Magna Fontes

Diretor de arte: Ruy Marques