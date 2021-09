Ingra Lyberato como Lia - Foto: reprodução

Publicado 26/09/2021 00:28

Intérprete de Lia, uma das mulheres de Jacó na última fase da novela Gênesis, da Record TV, a atriz Ingra Lyberato conversou com a nossa coluna sobre a trama. Ela contou como foi a preparação para o seu papel no folhetim bíblico, embora tenha ficado apenas uma semana no ar.



"Eu tive um processo assim de alguns meses de preparação e também para filmar. Então foi uma convivência muito rica e prazerosa com todos os colegas e com a preparadora. É uma grande alegria viver uma mulher maternal e maravilhosa como a Lia, assim também como ser a parceira de Jacó.", disse a atriz, que na história é mãe de sete dos 12 filhos com Jacó (Petrônio Gontijo)."



Ingra Lyberato também destacou o processo de entendimento da personagem, onde pode sentir de corpo e alma o sagrado feminino na relação com Jacó. A atriz também ressaltou as diferenças das relações de tempo dentro da história.



"Eu peguei justamente uma fase onde Lia e Jacó estão vivendo uma grande lua de mel. Eles estão entregues um ao outro e isso é tão raro hoje em dia nos casamentos. Foi um desafio do tempo histórico mesmo, primeiro porque ao contrário de hoje onde a gente compra tudo pronto, eles que faziam tudo. Então enquanto os homens iam para o campo cuidar dos animais, as mulheres ficavam fazendo comida, roupa e não era uma coisa assim tão simples né?.", explicou Ingra.