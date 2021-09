Renato Rabelo interpreta Menkhe - Foto: reprodução

Renato Rabelo interpreta MenkheFoto: reprodução

Publicado 24/09/2021 22:37 | Atualizado 24/09/2021 23:46

Um dos nobres do palácio do faraó Sheshi (Fernando Pavão), o escriba Menkhe (Renato Rabelo) só quer saber de usufruir da posição de prestígio no Egito na trama de "Gênesis", na Record TV. Fora de cena, o ator Renato Rabello revelou mais detalhes do personagem em entrevista exclusiva.



"O Menkhe é um personagem bem assim dúbio. As pessoas não identificam direito qual é a dele, mas ele é um cara do bem. Ele é bacana, ele é fiel ao Faraó. Ele se vê numa posição muito confortável. Ele está onde ele queria estar, e tem a vida dele, e é solteirão. Ele não quer casar.", disse o ator.



Mas o perfil mulherengo tem sido uma das grandes atrações do personagem na novela. Mas Renato Rabelo explica que nos próximos capítulos vai ficar bem claro que Menke gosta de todo tipo de mulher, mas sem envolvimento sério.



"Ele não é apegado a mulher nenhuma. Mesmo com a Adja (Julli Magall), você acha que ele tá interessado nela mas ele não tá. Ele só quer pegar e provar disso. Vão ter cenas dele azarando as menininhas do palácio, as servas, mulheres do Harém e que acaba também lá na frente ocasionando um grande problema, num desfecho muito dramático e engraçado.", disse Renato, deixando um clima de mistério no ar.