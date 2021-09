. - Foto: reprodução

A coluna descobriu que o Influencer teve vários encontros românticos com um ex-jogador de futebol que chegou a vestir a camisa da Seleção Brasileira, entre os anos 2002 e 2010, pode ter tido um caso romântico com o promoter Hilton Barros.

Informada por fontes seguras, a coluna descobriu que o affair, mantido em segredo no mundo do futebol, teria acontecido há alguns anos, quando o jogador ainda atuava.

Influente na noite paulistana, Hilton Barros é conhecido por ter trânsito livre entre as celebridades e alta sociedade. O promoter é bastante procurado por famosos interessados em negócios na capital paulista, especialmente os que envolvem o setor de eventos.

A coluna entrou em contato com o promoter piauiense, que confirmou o romance com o ex-atleta. “Não foi apenas um encontro, foram vários”, declara Hilton Barros.

Ele prefere não revelar o nome do jogador com quem teria tido o affair.

“Fizemos tudo em segredo, pois sabíamos que, se o caso viesse a público, poderia complicar a carreira dele. Ele jogava pela Seleção, o País inteiro iria comentar e, provavelmente, reprovar, colocando em risco tudo o que ele já tinha realizado. Foram ótimos encontros. Não revelo quem é. Se um dia ele quiser expor, tudo bem. Mas eu não faria isso com ele”, explica o promoter.

Apesar de se negar a dizer o período em que o atleta jogou pela Seleção, Hilton Barros indica que o ex-jogador era figura carimbada nas convocações e adorado pelos torcedores.

“Ele era muito reservado quanto a isso. Nossos encontros, às vezes, eram inesperados até para mim. Então, acho que ninguém nunca ficou sabendo”, diz o profissional da área de eventos.