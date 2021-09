Gilberto Braga e Rodrigo Veronese: primeiro almoço para conversar sobre o que ele esperava do personagem Lucas - Foto: arquivo pessoal

Gilberto Braga e Rodrigo Veronese: primeiro almoço para conversar sobre o que ele esperava do personagem LucasFoto: arquivo pessoal

Publicado 22/09/2021 17:57 | Atualizado 22/09/2021 18:15

Embalada pela música "Carvão", na voz de Ana Carolina, a relação do jovem Lucas (Rodrigo Veronese) e Ana Luísa (Renée de Vielmond) conquistou a torcida do público em 2007 quando a novela "Paraíso Tropical" era exibida pela primeira vez no horário nobre da TV Globo. Agora, com a reprise no Canal Viva, a trama voltou a despertar a atenção da audiência. O galã Rodrigo Veronese conversou com a nossa coluna sobre o retorno da novela.



"É nostálgico, sinto saudade desse trabalho e dessa época. O Brasil tava melhor. Foi uma grande novela e de um autor que sempre admirei. Rever me mostra hoje que consegui superar aquele desafio que foi estrear uma novela da 21h da Globo com um elenco estelar.", relembra Veronese.



Na trama, o casal roubou roubou a cena e conquistou o público. Isso porque Ana Luísa foi traída pelo esposo, o empresário Antenor Cavalcanti (Tony Ramos). O capítulo em que ela flagra o marido com a amiga Fabiana (Maria Fernanda Cândido) deu recorde de audiência à trama exibida há 14 anos. Depois disso, a personagem passa a viver um caso de amor com Lucas, alguns anos mais jovem que ela.



"Lucas era um personagem muito difícil de ser feito. Uma linha tênue que separava Lucas de ser bom ou ser chato, de ser homem ou se infantilizar. Ele tinha princípios e não podia em nenhum

momento mostrar o contrário. Ele é um cara do bem, legal, apaixonado e verdadeiro. Manter a linha foi o mais desafiador.", destaca o ator.

Mas a diferença de idade entre o casal foi mesmo o grande pulo do gato da trama. A forma carinhosa com que o personagem tratava a mulher madura foi outro ingrediente que fez o sucesso da história. Prova de que a parceria em cena com a atriz Renée de Vielmond à época deu certo e pode ser comprovada na atual reexibição do folhetim.



Mas a diferença de idade entre o casal foi mesmo o grande pulo do gato da trama. A forma carinhosa com que o personagem tratava a mulher madura foi outro ingrediente que fez o sucesso da história. Prova de que a parceria em cena com a atriz Renée de Vielmond à época deu certo e pode ser comprovada na atual reexibição do folhetim.

"Sabia que o casal tinha potencial para o sucesso. História de amor tem esse potencial e se houver quimica, e houve, é muito bom! Renée é uma diva, uma mulher de uma classe impressionante. Ela sempre se doou, me abraçou, cuidou do nosso casal, me ajudou, nos ajudou. Sempre de bom humor, uma mulher doce fácil de se adorar. E eu adoro ela, ela faz parte da minha história de vida! "Saudade Renée, se ler essa matéria me liga" rss.", finaliza Rodrigo.

