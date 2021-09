Roberto Carlos - Foto: reprodução

Roberto CarlosFoto: reprodução

Publicado 20/09/2021 19:36 | Atualizado 20/09/2021 19:36

Roberto Carlos tem passado por muitos momentos difíceis, e isso fez o vidente dos famosos Mestre José, abrir seu poderoso jogo de tarot, para decifrar o futuro do Rei.



Após perder mais um membro de sua familia e dessa vez o seu filho Dudu Braga, o Rei ficou muito abalado, pois não é a primeira vez que o artista perde alguém muito próximo para o câncer. Roberto já perdeu também a mulher Maria Rita, pelo mesmo motivo e a filha Ana Paula.



Tantas perdas na vida do Rei, me chamaram atenção, eu sou fã dele, e queria descobrir como ficará de agora em diante, diz o tarólogo Mestre Jose! "Olha infelizmente as coisas não estão boas para ele não" mesmo com tanto sucesso e dinheiro, o Rei está só! Me preocupa, vejo ele triste e solitário, não vejo mais um grande amor na vida dele também...