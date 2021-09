Nos Tempos do Imperador elenco - Fotos: Globo acervo

Publicado 18/09/2021 19:30

Será uma das paixões de Dom Pedro II (Selton Mello), a fotografia, que marcará o passar dos anos em ‘Nos Tempos do Imperador’. A mudança de fase da novela das seis ocorre nesta segunda-feira (dia 20) e mostra Samuel (Michel Gomes) defendendo sua tese de formatura para se tornar engenheiro. Incentivado pelo Imperador, ele abandonou a música e se tornou o aluno mais brilhante da turma. Outra novidade na vida dele é no campo pessoal: Samuel está noivo de Zayla (Heslaine Vieira). A princesa da Pequena África, filha de Cândida (Dani Ornellas) e Dom Olu (Rogério Brito) se mostra cada vez mais uma mulher livre e inteligente. Desde muito nova, nutria um grande amor por Samuel e, após a separação dele e Pilar (Gabriela Medvedovski), conseguiu conquistá-lo. Quem ainda não sente segurança sobre essa relação são os pais da jovem. E, nessa louca paixão pelo agora engenheiro, Zayla nunca conseguiu enxergar o amor que o amigo de infância Guebo (Maicon Rodrigues) nutre por ela desde sempre.

Esse clima de amor entre o casal, no entanto, vai ser abalado após o retorno de Pilar ao Rio de Janeiro, depois de concluir seus estudos nos Estados Unidos. Ela volta ao país e anuncia que seu sonho se realizou: é a primeira médica do Brasil. No retorno, vai morar no Hotel Perequetê, de Quinzinho (Augusto Madeira) e Clemência (Dani Barros). O cassino, que ainda não conseguiu prosperar, agora está fechado e o lugar está com vários problemas na construção: furos no telhado, poças no chão.

Com o passar dos anos, as princesas imperiais também cresceram e elas têm, cada vez mais, sede por conhecer o mundo fora dos jardins da Quinta. Além disso, é chegada a hora de começar a encontrar pretendentes para elas. Luísa (Mariana Ximenes) e Pedro (Selton Mello) estão empenhados nessa missão, gerando mais um desconforto na Imperatriz Teresa Cristina (Leticia Sabatella). Pierre (Gabriel Falcão) chegará como pretendente de Isabel (Giulia Gayoso), mas mexerá com o coração das duas princesas. E, mesmo agora um pouco mais velhas, a personalidade de ambas permanece a mesma. A futura sucessora do trono, é madura, centrada e compreende a grandeza da função que terá que assumir. Já Leopoldina (Bruna Griphao) continua sendo uma jovem decidida, que não deixa de dizer o que pensa.

E o passar dos anos foi cruel com Cel Eudoro (José Dumont), que agora tem problemas de saúde e sofre com fortes crises de gota. Cabe a Dolores (Daphne Bozaski) cuidar do pai. Mas a jovem se preocupa quando ele anuncia que ela terá que se mudar do Recôncavo Baiano para o Rio de Janeiro. Só agora ela vai descobrir que foi prometida em casamento para Tonico Rocha (Alexandre Nero).

Nos Tempos do Imperador’ é criada e escrita por Alessandro Marson e Thereza Falcão, com Julio Fischer, Duba Elia, Wendell Bendelack e Lalo Homrich e tem direção artística de Vinícius Coimbra, direção geral de João Paulo Jabur e direção de Guto Arruda Botelho, Alexandre Macedo, Pablo Müller, Joana Antonaccio e Caio Campos. A direção de gênero é de José Luiz Villamarim.