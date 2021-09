Gaby Mellado/José Ron - Foto: reprodução

Publicado 16/09/2021 00:18

Que as novelas mexicanas são sucesso aqui no Brasil todo mundo sabe. Mas agora dois atores são destaques nas produções da Televisa: Gaby Mellado (Mudinha) de "Coração Indomável" e José Ron ( Rafael) de "Te dou a Vida", ambas do SBT. Em Live com o Canal 'Noveleiros Real', eles revelaram alguns detalhes sobre as gravações.



"Uma choupana (casinha) foi feita pela produção e construía especialmente para a novela para as gravações. Eu andava descalça sempre e as formigas picavam muito. A macaquinha começou bebê e depois adolescente e ela arranhava e ficava puxando o cabelo dela e da Ana Brenda (atriz). Era muito complicado gravar com animais e bebês.", disse Gaby.



Em "Coração Indomável", a protagonista Maricruz (Ana Brenda) tem uma irmã adotiva e muda, chamada Mudinha (Gaby Mellado). A personagem foi abandonada ainda quando era bebê e Ramiro (Ignácio Lopez) levou a garota para ser criada em sua família.



Já o ator José Ron vai viver Rafael na novela " Te Dou a Vida", que começa a ser exibida pelo SBT na próxima segunda-feira (20/09). Para o ator, que espera conhecer em breve o Brasil, a trama do folhetim tem tudo para cair no gosto do público brasileiro.