Gaby Mellado/José RonFoto: reprodução
"Uma choupana (casinha) foi feita pela produção e construía especialmente para a novela para as gravações. Eu andava descalça sempre e as formigas picavam muito. A macaquinha começou bebê e depois adolescente e ela arranhava e ficava puxando o cabelo dela e da Ana Brenda (atriz). Era muito complicado gravar com animais e bebês.", disse Gaby.
Em "Coração Indomável", a protagonista Maricruz (Ana Brenda) tem uma irmã adotiva e muda, chamada Mudinha (Gaby Mellado). A personagem foi abandonada ainda quando era bebê e Ramiro (Ignácio Lopez) levou a garota para ser criada em sua família.
Já o ator José Ron vai viver Rafael na novela " Te Dou a Vida", que começa a ser exibida pelo SBT na próxima segunda-feira (20/09). Para o ator, que espera conhecer em breve o Brasil, a trama do folhetim tem tudo para cair no gosto do público brasileiro.
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"Nos divertimos muito, eu e Eva Cedeno.
Eu tomava uma mistura com gengibre e alho e Eva ficava chateada porque gravavamos cenas de beijo e eu ficava com bafo. Mas passávamos muito bem nas gravações. É uma novela muito bonita com uma história comovente e espero que todos os brasileiros gostem.", destacou José.
"Te Dou a Vida" narra o drama de Elena (Eva Cedeño) e Ernesto (Jorge Salinas), pais adotivos de Nicolás (Leonardo Herrera), um garoto de 6 anos que sofre de leucemia. Nicolás necessita de um transplante de medula, porém seus pais adotivos não são compatíveis, sendo assim Elena e Ernesto partem em busca de encontrar os pais biológicos do garoto.
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