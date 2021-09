Mel Summers é Tani em Gênesis - Foto: CIProduções/Divulgação

Mel Summers é Tani em GênesisFoto: CIProduções/Divulgação

Publicado 13/09/2021 23:00 | Atualizado 13/09/2021 23:10

A novela Gênesis estreou na Record TV, em janeiro. Escrita por Camilo Pellegrini, Raphaela Castro e Stephanie Ribeiro, a história já conta com mais de 300 atores envolvidos e tem direção geral do brilhante Edgard Miranda.



Parte fundamental desta composição, os atores mirins do elenco ajudaram e ajudam a trazer a devida veracidade e leveza à composição dessas histórias.



Mais uma dessas estrelas mirins que chegam para somar com esse time de atores que compõem tão importante obra cinematográfica é a atriz mirim Mel Summers, de 05 anos, que viverá a linda Tani, princesa do Egito, filha da Rainha Merianat (Samia Abreu) e do Faraó Sheshi (Fernando Pavão). Merianat é a primeira esposa do Faraó, na trama bíblica.



Mel Summers é natural de Salvador, é já trilha seus passos ao estrelato com bastante destaque.



A pequena e talentosa atriz residiu em São Paulo, desde seu segundo ano de vida, onde permaneceu, buscando melhores condições para se desenvolver em sua carreira, tão desejada e abraçada com grande potencial.



Por ser bem desenvolta, logo cedo todos notaram que Mel já era extrovertida, sempre falante e ativa, com vocabulário e linguagem muito acima do esperado para a idade.