Guilhermina e Dona JôFoto: Globo/Instagram

Publicado 13/09/2021 00:34

Muito antes de divertir o público como a Dona Jô no humorístico 'Vai que Cola', a atriz Catarina Abdalla já estreava nas novelas com um personagem cômico: Guiomar, a governanta de Oliva (Walmor Chagas) já arrancava risos dos telespectadores na novela 'Vereda Tropical' nos anos 80. Catarina conversou com a nossa coluna sobre a trama, que volta nesta segunda-feira (13/09) em reprise no Globoplay.

"Foi minha primeira novela na Globo. Eu estava fazendo a Cuca (do Sítio do Pica- Pau Amarelo) e Globo deixou eu fazer a Cuca e a novela. Foi tudo muito inesperado porque eu nunca sonhei em fazer teatro e de repente eu estava de cara com a Marieta Severo, inclusive o nome dela na novela era Catarina então era uma confusão que a gente fazia. Foi também a primeiro novela do Jorginho

(Jorge Fernando) com o Guel Arraes.

Então são muitas coisas maravilhosas, muita gratidão e emoção.", relembra Catarina.

Além da atriz, 'Vereda Tropical' marcou a estreia de diversos nomes que fariam sucesso nos anos seguintes, como Jonas Torres, que tinha nove anos, Luiz Fernando Guimarães e Regina Casé. Catarina também destacou a oportunidade que teve na novela em aprender e observar grandes atores em cena, como Lucélia Santos, Mário Gomes, Maria Zilda e Gianfrancesco Guarnieri.

Vale lembrar que logo depois de 'Vereda', Catarina participou de "Armação Ilimitada", um grande sucesso, onde interpretava a personagem Ronalda Cristina. Fez também as novelas como "A História de Ana Raio e Zé Trovão", "A Indomada", e tem atuações marcantes no teatro como protagonista das peças "O Homem e o Cavalo" e "Abalou Bangu". Ainda no papo com a nossa coluna, Catarina relembrou outra estreia na televisão com a clássica personagem Cuca, da série "Sítio do Picapau Amarelo", também nos anos 80.

"Realmente foi um tempo que eu nunca esperei na vida. Tinha dois anos que eu fazia teatro, fiz um teste e entrei para fazer a Cuca. Aí já dei de encontro com Zilka Salaberry, André Vale, Jacira Silva, enfim, tantos outros que nunca pensei. Depois fiz Casos Verdade, Você Decide e assim por diante. Foram momentos incríveis do meu começo como atriz em televisão que levo comigo para sempre.", disse Catarina.