Marcus Tardin agora é protagonista da série policial "Represália", que iniciou suas filmagens

utilizando como locações a serra do Rio, com sequências já rodadas nas cidades de

Itaipava, Teresópolis, tendo ainda agenda a cumprir em Petrópolis e no Rio.



Acontecimentos intensos que mudam a vida de todos envolvidos,

evidenciando embates psicológicos que denunciam desequilíbrio, desvios de conduta

e falhas de caráter dos personagens centrais. Entre tantas reviravoltas, a série tem

previsão para estrear com seis episódios em sua primeira temporada, com lançamento

para 2022 na plataforma "Amazon Prime", prometendo trazer muita ação, com pitadas

de romance e suspense.



A série "Represália" tem essa proposta: repensar seu tempo a partir de personagens que

traduzem a realidade da sociedade moderna.

"Compor um personagem complexo no que diz respeito a condição emocionalextrema, vem me exigindo uma pesquisa sobre níveis psicológicos que tratam dementes doentias. Distúrbios de comportamentos que se estabelecem a partir dabipolaridade, traços de psicopatia e crueldade. Fazer pulsar em mim essas vibraçõessão dolorosas e desgastantes. Dar vida ao "Cronos" vem sendo um grande desafioprofissional, sobretudo durante o processo no Set: os intervalos entre as cenasprecisam ser muito cuidados, para a continuidade dos estados emocionaisconstruídos não se perderem. Um trabalho mental por vezes estressante sob o pontode vista psicológico, porém, de grande prazer, satisfação no processo de criação, queé o que nos alimenta enquanto artistas. Cumprimos apenas a primeira etapa dasflmagens, nas cidades de Itaipava e Teresópolis, ainda temos um bom trabalho pelafrente até concluir o projeto; até lá, sigo buscando cada vez mais a leitura sobretemas que alimentam minha criação, assistido muitos vídeos que tratam deste nível decomportamento extremo, além de estudar com detalhes cada palavra do roteiro,consultar profissionais de saúde sobre aspectos mais técnicos, para depoisembaralhar tudo e entrar em cena vivo, presente, pulsando com intensidade"."Uma das curiosidades do Set até agora foram as cenas de contato físico, com forteagressividade do meu personagem (Cronos), que é abordado pela direção comgrande realismo; o que trouxe aos atores que contracenaram nas cenas mais intensasalgum desconforto, porém, com absoluta disponibilidade e entrega para construir aobra com verdade".