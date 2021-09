Jonas Torres (Zeca Pedra), Norma Geraldy (Maria da Paz), Lucélia Santos (Silvana) - Foto: Globo/Acervo

Jonas Torres (Zeca Pedra), Norma Geraldy (Maria da Paz), Lucélia Santos (Silvana)Foto: Globo/Acervo

Publicado 13/09/2021 00:32

A partir de segunda-feira (13), o catálogo do Globoplay passa a contar com a novela Vereda Tropical.



Com direção do saudoso Jorge Fernando e Guel Arraes, clássico da dramaturgia Vereda Tropical de 1984 relembra a história da família de Silvana (Lucélia Santos), mãe de Zeca (Jonas Torres), e do avô paterno do menino, Oliva (Walmor Chagas). Criada desde menina pela avó Da Paz (Norma Geraldy), Silvana é operária da fábrica de perfumes CPP, destacando-se como líder no trabalho. É lá que ela conhece Victor (Lauro Corona), filho da proprietária da fábrica, por quem se apaixona e engravida de Zeca. Após o acidente que tirou a vida de Victor, Olivia briga com Silvana pela guarda do menino.