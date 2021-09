Déo Garcez como Luiz Gama - Foto: arquivo pessoal

Publicado 13/09/2021 19:13 | Atualizado 13/09/2021 19:15

Após interpretar o primeiro advogado negro do Brasil no teatro, o ator Déo Garcez agora vai viver o personagem na novela "Nos Tempos do Imperador". Para o intérprete, dar vida na TV a um dos personagens mais importantes da História brasileira e que usou as leis e os tribunais para libertar mais de 500 escravos é motivo de celebração.



"Recuperar é fundamental para que a gente faça juz à verdadeira história do Brasil recuperando heróis como Luiz Gama, que ficou invisibilizado por tanto tempo. E a novela atinge um público maravilhoso numa quantidade explêndida. Eu fico muito feliz de presenciar isso e ser chamado para fazer o próprio personagem que eu faço no teatro agora na televisão. É a coroação de um trabalho e dedicação de uma vida.", festeja Deo.



No espetáculo "Luiz Gama- Uma Voz pela Liberdade", encenado por Déo durante seis anos com texto próprio e direção de Ricardo Torres, o público é convidado a repensar a historiografia oficial do Brasil, trazendo uma importante reflexão sobre a necessidade de luta diária pela igualdade de direitos, liberdade e justiça para todos, além de refletir sobre nossos preconceitos contemporâneos. Para o ator, a presença do personagem numa novela é importante para ampliar o conhecimento sobre uma parte da história pouco conhecida dos brasileiros, que em geral foi narrada apenas do ponto de vista do colonizador.



"Essa abordagem é no sentido de resgatar histórias que não foram contadas, mesmo trazendo elementos ficcionais. Afinal é uma obra de arte que também tem um aspecto de liberdade de expressão. Não é um documentário, é uma obra aberta, um folhetim, cujo gênero permite essa possibilidade aos autores e roteiristas retratarem tendo um aspecto ficcional também.", disse Garcês.