Diná - Foto: RecordTV

Publicado 15/09/2021 19:41 | Atualizado 15/09/2021 21:53

Em Live com Marcos Michalak, a atriz Giovanna Coimbra falou sobre Diná, a personagem que interpreta na novela "Gênesis", da Record TV. Ela deu destaque para o processo de gravação das cenas de emoção da trama.



"Nas sequências da morte do Siquém ( Marcelo Filho) teve um nível de tensão muito forte. Passamos por uma preparação muito grande. Nessa cena, o Igor Cotrim ( Simeão) quebrou a porta por conta da intensidade da interpretação.", destacou Giovanna.



Na novela bíblica, Diná é filha de Jacó (Miguel Coelho/Petrônio Gontijo) com Lia (Michelle Batista/Ingra Lyberato). Ela é a única menina da família, os demais descendentes de Jacó são homens. A garota tem no total 12 irmãos, dois são frutos do relacionamento do pai com Raquel, seis são de Lia, dois são filhos de Zilpa e os outros dois de Bila. A intérprete de Diná falou também na Live sobre a construção da personagem.



"Foi um grande desafio porque ela é uma personagem muito complexa mas também muito identificado com as pessoas porque todos nós somos muitos complexos. Então as coisas que vão acontecendo em nossa vida ela vivencia tudo com muito intensidade.

E diante de toda a trajetória dela, experienciar um personagem que passa por uma tragédia que não é algo tão simples num contexto de outro momento da história.", explicou a atriz.



Na historia inspirada na bíblia, Diná é abusada por Siquém (Marcelo Filho), que depois do ato pede para se casar com a moça. Apesar de a família de Diná aceitar a proposta, os irmãos da moça tem um plano de vingança pela desonra.

Assista a live: